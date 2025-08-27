Kuveyt'ten İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

Kuveyt, İsrail ordusunun Suriye topraklarında sürdürdüğü saldırıların "Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini" açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Suriye topraklarındaki ihlallerini devam etmesini Kuveyt Devleti olarak kınıyor ve şiddetle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının "Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuka, BM anlaşmalarına ve ilgili uluslararası hukuk kararlarına açıkça aykırı" olduğu vurgulanırken, Kuveyt'in "Suriye'nin güvenliği ve istikrarı için atılacak tüm adımların arkasında olduğu" ifade edildi.

Kuveyt, İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlallerin durdurulması, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması için uluslararası topluma "üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme" çağrısında bulundu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, "işgalci İsrail" güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.