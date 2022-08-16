Kuveyt'teki Naif Sarayı İslami Miras Listes İne Alındı Güncel Haberler KUVEYT, 16 Ağustos (Xinhua) -- Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki Naif Sarayı'ndan bir manzara görülüyor, 15 Ağustos 2022. İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) kısa süre önce Naif Sarayı'nı İslami Miras Listesi'ne dahil etti. KUVEYT, 16 Ağustos (Xinhua) -- Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki Naif Sarayı'ndan bir manzara görülüyor, 15 Ağustos 2022. İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO) kısa süre önce Naif Sarayı'nı İslami Miras Listesi'ne dahil etti. (Fotoğraf: Asa d/Xinhua) Xinhua / Güncel Kuveyt Güncel Haberler

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