Kuveyt, Tek Çin İlkesini Kararlılıkla Destekliyor

KUVEYT, 9 Ağustos (Xinhua) -- Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Majdi Ahmed Al-Dhafiri, ülkesinin tek Çin ilkesini kesin olarak desteklediğini söyledi. Çin'in Kuveyt Büyükelçisi Zhang Jianwei ile Pazar günü Kuveyt'te görüşen Al-Dhafiri, Kuveyt'in bu pozisyona ve ilgili tüm uluslararası kararlara titizlikle bağlı kaldığını söyledi. Al-Dhafiri ayrıca, tüm tarafların dünya barışını ve istikrarını korumak için uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara saygı duyması gerektiğini vurguladı. Çin büyükelçisi, tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkileri yöneten ve evrensel olarak tanınan bir temel norm ve uluslararası toplumun bir mutabakatı olduğunu belirterek, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaretin tek Çin ilkesini ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.