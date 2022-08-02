Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt'te yeni hükümet, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda yemin etti.

 - Güncelleme:

Kuveyt'te yeni hükümet, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda yemin etti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Sabah, başkent Kuveyt'teki Beyan Sarayı'nda, yeni başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah ve bakanları kabul etti.

Yeni hükümetin, Veliaht Prens Sabah'ın huzurunda yemin ettiği törene, devletin üst düzey yetkilileri de katıldı.

Veliaht Prens Sabah, yeni kabine üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, fazlaca emek ve fedakarlık gerektiren bu önemli aşamada, vatana ve vatandaşlara karşı üstlenilen büyük sorumluluklar ve emanet ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Ülkedeki kalkınma sürecinin hızlanması için birlik içinde, ekip ruhuyla çalışılması gerektiğini vurgulayan Sabah, anayasaya, yasalara ve düzenlemelere saygı gösterilmesi; vatandaşların bakanlıklarda ve devlet dairelerinde karşılaştıkları sorunlara değinilmesi ve çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Hükümetin kurulması

Kuveyt'te dün Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında yeni hükümetin kurulduğu açıklanmıştı.

Veliaht Prens Sabah, ilk kez göreve gelen Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında 12 bakandan oluşan yeni bir hükümet kuruluşuyla ilgili Emirlik kararnamesi çıkarmıştı.

Yeni hükümette Kültür ve Enformasyon Bakanlığına getirilen Abdurrahman el-Matiri'nin dışındaki 11 bakanın eski hükümette yer alan isimler olduğu kaydedilmişti.

Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'in başbakanlığa getirilmesi

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 25 Temmuz'da büyük oğlu Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Şeyh Ahmed Nevaf, daha önce başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini yürütüyordu.

Kuveyt'te 1985'ten bu yana 128 gensoru sonucu 11 hükümet istifa etti, 16 bakan ise ya istifa etti ya da görevinden alındı.

AA / Halime Afra Aksoy - Güncel

Hükümet Kuveyt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title