Kuveyt'te yeni hükümet kuruldu

Kuveyt'te Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında 14 bakandan oluşan yeni hükümetin kurulduğuna ilişkin Emirlik Kararnamesi yayımlandı.

Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 5 Mart'ta Şeyh Ahmed'i yeniden başbakan olarak tayin etmişti.

Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, 5 Nisan'da Kuveyt Emiri ve Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a, Başbakan Şeyh Ahmed ile krizi çözmek için derhal müdahale etme çağrısında bulunmuştu.

Başbakan'ı "yemin etmeye ve hükümetinin kurulmasını onaylamak için parlamento oturumlarına katılmak istemiyorsa görevini başkasına bırakmaya" çağıran Ganim, iktidardaki ailenin bu görevi üstlenmek için yetkin kişilerle dolu olduğunu ifade etmişti.

Kuveyt'teki son parlamento seçiminin iptali

Anayasa Mahkemesi, 19 Mart'ta, 29 Eylül 2022'de gerçekleştirilen seçimin iptali, seçimleri kazandığı açıklananların üyeliklerinin geçersiz sayılması ve feshedilen parlamentonun 2020'deki haline getirilmesine karar vermişti.

Mahkeme, iptal kararına gerekçe olarak "2020 yılında parlamentonun feshedilmesi kararının geçersiz olduğunu" göstererek bu durumdan hareketle 2022 seçimlerinin de geçersiz olacağını bildirmişti.

Kuveyt'te Meclis ile hükümet arasında tekrar eden anlaşmazlıklar nedeniyle Aralık 2020'de kurulan parlamento feshedilmişti. Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da 22 Haziran 2022'de yaptığı açıklamayla ülkede erken seçime gidileceğini duyurmuştu.