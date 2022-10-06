Kuveyt'te yeni hükumet kuruldu Güncel Haberler Kuveyt'te Veliaht Prens Meşal el-Ahmed es-Sabah, Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki 41. hükümetin kurulmasını onayladı. Kuveyt'te Veliaht Prens Meşal el-Ahmed es-Sabah, Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığındaki 41. hükümetin kurulmasını onayladı. Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf yeni hükümeti kurmak için önerilen isimleri Veliaht Prens'e sundu. Veliaht Prens Şeyh Meşal, 15 bakandan oluşan hükümetin kurulmasını onayladı. Savunma Bakanlığına Abdullah Ali Abdullah es-Sali es-Sabah, Petrol Bakanlığına Hüseyin İsmail, Sağlık Bakanlığına Ahmed el-Avadi atandı. Sosyal Hizmetler Bakanlığına Huda eş-Şayici, İletişimden Sorumlu Devlet Bakanlığına Rana el-Faris'in atanmasıyla kabinede iki kadın bakana yer verilmiş oldu. Ülkede son 73 gün içinde Şeyh Ahmed Nevvaf başkanlığında ikinci hükümet kuruldu. Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın büyük oğlu olan Ahmed Nevvaf başbakanlığındaki hükümetin üyeleri, 2 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamıştı. Kuveyt Emiri, Başbakan Ahmed Nevvaf'ın istifasını 2 Ekim'de kabul etmiş ve yenisi kurulana kadar mevcut hükümeti geçici olarak görevlendirmişti. Ülkede 29 Eylül'de sandık başına giden halk, 50 kişilik Meclis üyelerini seçmişti. Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, dün Başbakan Ahmed Nevvaf'ı yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu Abdullah Ali Kuveyt Güncel Haberler

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