Kuveyt'te tarihi çarşıda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kuveyt'teki tarihi çarşı El-Mubarakiye'de dün çıkan yangının kontrol altına alındığı, 14 kişinin hafif yaralandığı açıklandı.

Kuveyt İtfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah'ın itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini sahada takip ettiği belirtildi.

Başkentteki tarihi çarşıda bulunan onlarca dükkanın yangında kül olduğu kaydedilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanı Sabah'ın yangının sebebinin araştırılması için soruşturma başlatılması talimatı verdiği aktarıldı.

Yangında 14 kişi yaralandı

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, tarihi çarşıda çıkan yangında hafif yanık ve dumandan etkilenme şeklinde 14 yaralanma vakasının kaydedildiği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Abdullah es-Sened, 4 yaralının El-Emiri Hastanesine, bir yaralının da El-Babtin Yanık ve Plastik Cerrahi Merkezine nakledildiğini, 9 yaralının tedavisinin ise olay yerinde yapıldığını söyledi.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığından dün yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin El-Mubarakiye'de deri ve parfümeri satan 10 dükkanda çıkan yangına müdahale ettiği bildirilmişti.

Başkent Kuveyt'in en eski çarşısı El-Mubarakiye'nin en az 120 yıllık geçmişi bulunuyor.