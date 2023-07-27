Kuveyt'te Şii Camiye Yapılan Saldırının Faili ve 4 Kişi İdam Edildi

Kuveyt'te 8 yıl önce Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırının failinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin idam edildiği açıklandı. İdam edilenlerden ikisinin Mısır ve Sri Lanka uyruklu olduğu belirtilirken, diğer iki kişinin uyruğu hakkında bilgi verilmedi. Saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kuveyt'te 8 yıl önce Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırının failinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin idam edildiği açıklandı.

Kuveyt Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, idama mahkum edilen biri Kuveyt, 4'ü yabancı uyruklu 5 kişinin cezalarının infaz edildiği aktarıldı.

İdam edilenlerden ikisinin Mısır ve Sri Lanka uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, diğer iki kişinin uyruğu hakkında bilgi verilmedi.

Kasten adam öldürme, fuhuş, ateşli silah kullanma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan ceza alan mahkumlardan Abdurrahman Sabah'ın terör örgütü DEAŞ mensubu olmak ve terör eylemine karışmaktan suçlu bulunduğu ifade edildi.

Abdurrahman Sabah, 2015'te Şiilere ait İmam Sadık Camisi'ne yönelik bombalı saldırıya karışmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.

İmam Sadık Camisi'ne 26 Haziran 2015'te düzenlenen saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.