Kuveyt'te Sıcak Hava Dalgası: Ülkenin Tarihi Sıcaklık Rekoru Yaklaşıyor

ÇEKİM TARİHİ: 10-11 Temmuz 2024

1. Sıcak havada suyla serinleyen bir kişinin çeşitli görüntüleri

2. Sıcak havalarda çalışan insanların çeşitli görüntüleri

3. Kuveyt Şehri Mübarekiye Pazarı'nda bulunan su fıskiyeleri ve fanların çeşitli görüntüleri

4. Sıcak havalarda çalışan insanların çeşitli görüntüleri

Kuveyt Meteoroloji Dairesi, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Kuveyt'teki en yüksek sıcaklığın Perşembe günü 51 santigrat dereceye ulaşarak ülkenin tarihi rekoru olan 53,5 santigrat dereceye yaklaştığını açıkladı.

Hükümet yetkilileri vatandaşlara, özellikle öğlen ve öğleden sonraki sıcak saatlerde açık hava faaliyetlerini azaltmalarını, doğrudan güneş ışığından kaçınmalarını, yeterli miktarda su içerek yeterli hidrasyon sağlamalarını ve sıcak çarpması ve ilgili hastalıkların tehlikelerinin farkında olmalarını tavsiye etti.

Daha önce de, şantiyeler ve açık havada çalışmayı gerektiren diğer sektörlerin gündüz faaliyetleri askıya alınmıştı. Hükümet, artan elektrik kullanımı nedeniyle elektrik kesintilerine yol açabilecek şekilde elektrik şebekesine aşırı yüklenmeleri önlemek için bölge sakinlerini elektrik tasarrufu yapmaya çağırdı.

Orta Doğu'nun Körfez bölgesinde yer alan Kuveyt, yoğun sıcak ve minimum yaz yağışı ile karakterize tropikal çöl iklimine sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'den bildiriyor.

(XHTV)