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Kuveyt'te, Savunma Bakanlığı görevini yeni bir isim atanana dek İçişleri Bakanı yürütecek

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Kuveyt'te, Savunma Bakanlığı görevini yeni bir isim atanana dek İçişleri Bakanı yürütecek

Kuveyt hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Talal Halid es-Sabah'ı hükümetteki sorumluluklarının yanında Savunma Bakanlığı görevini de yürütmekle görevlendirdi.

Kuveyt hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Talal Halid es-Sabah'ı hükümetteki sorumluluklarının yanında Savunma Bakanlığı görevini de yürütmekle görevlendirdi.

Kuveyt İletişim Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Şeyh Talal'ın görevlerinin yanı sıra Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın sorumluluğunda olan Savunma Bakanlığı görevini de yerine getireceğini duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı tarafından doğrulanan gelişmede, Şeyh Abdullah'ın izinli olduğu belirtilerek, izin süresinin ve gerekçesinin ne olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Öte yandan ülkedeki yerel basında, Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın istifasını sunduğu ve hükümet tarafından kabul edildiği, bakanlığa yeni bir ismin atanmasının gecikmeyeceğine ilişkin haberler geçti.

Kuveyt Millet Meclisi, 14 Aralık'ta, Airbus Caracal tipi helikopter ve Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı satın alma anlaşmasındaki ihlalleri araştırmak üzere bir komisyon kurulmasının onayladığına dair açıklama yapmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel

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