İran Medyası: Kuveyt'te ABD'ye Savaş Uçağının Düşmesinin Ardından Pilot Yakalandı

Güncelleme:
Kuveyt'in El Cahra kentinde bir F-15 savaş uçağının düşmesi sonrasında pilotun yakalandığı iddia edildi. Olayla ilgili detaylar belirsizliğini korurken, bölgede yoğun dumanlar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği'nden uyarılar yapıldı.

(ANKARA) - Kuveyt'in El Cahra kentinde bir savaş uçağının düşmesinin ardından bölgede yoğun duman yükseldiği bildirildi. İran medyası, uçağın düşmesinin ardından pilotun yakalandığını belirtti. Pilotun yakalanma anına ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Arap medyasında yer alan Kuveyt City'nin yaklaşık 32 kilometre batısında bulunan El Cahra'da bir savaş uçağının düştüğü noktadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Henüz resmi makamlarca doğrulanmayan ilk bilgilere göre, düşen uçağın ABD'ye ait F-15 tipi savaş uçağı olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili yetkililerden ayrıntılı açıklama yapılmadı. İran medyasında yer alan haberlerde ise Kuveyt'te düşen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının pilotunun sağ olarak yakalandığı iddia edildi.

Sosyal medyada, pilotun yakalandığı öne sürülen görüntüler paylaşılırken, söz konusu iddialar bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Uçağın düşmesinin ardından bölgede ABD Büyükelçiliği yakınlarında olası bir saldırıya ilişkin haberler de gündeme geldi. ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına büyükelçiliğe gitmemeleri ve bulundukları yerlerde kalarak sığınmaları yönünde uyarı yayımladı.

Öte yandan, İran'ın Orta Doğu genelinde başlattığı saldırılar kapsamında dün Kuveyt'te bir kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. ABD'nin müttefiki olan ve Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt yönetimi, ülkeye yönelen bazı füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklamıştı.

