Kuveyt'te petrol kuyusu yakınındaki 'sızıntı bölgesinde' yangın çıktı

Kuveyt'te bir petrol kuyusu yakınındaki "sızıntı bölgesinde" yangın çıktığı bildirildi.

Kuveyt Petrol Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki bir petrol kuyusu yakınındaki sızıntı bölgesinde çıkan yangına müdahale edildiği belirtildi.

Yangının "olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı ve belirli bölge ile sınırlı" olduğu aktarılan açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Üretim veya tedarik zincirine etkisinin olmadığı belirtilen yangının, geçen hafta yaşanan sızıntı bölgesinde olup olmadığına ilişkin ise detay verilmedi.

Kuveyt Petrol Şirketi, sızıntı nedeniyle "acil durum" ilan etmişti

Kuveyt Petrol Şirketi, 20 Mart'ta ülkenin batısındaki petrol sızıntısı nedeniyle "acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Sızıntıdan dolayı can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı, üretimin etkilenmediği ve olay mahallinde herhangi bir zehirli gaz tespit edilmediği kaydedilmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.