Kuveyt'te Petrol Gölü Projesinde Çevre Temizliği Başlatıldı
Kuveyt'in Ahmedi vilayetinde, Çinli Jereh Grubu tarafından yürütülen ham petrol geri kazanım projesinin deneme çalışmaları tamamlandıktan sonra kapsamlı bir çevre temizliği başlatıldı.
AHMEDİ, 21 Ağustos (Xinhua) -- Kuveyt'in Ahmedi vilayetinde Çinli Jereh Grubu tarafından yürütülen petrol gölü ham petrol geri kazanım projesinde çalışan işçiler, 20 Ağustos 2025.
Kuveyt, Jereh Grubu tarafından yürütülen petrol gölü ham petrol geri kazanım projesinin ilk ünitesinin çarşamba günü deneme çalışmalarını tamamlamasının ardından kapsamlı bir çevre temizliği başlattı. (Fotoğraf: Yin Ke/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel