Kuveyt'te parlamentonun 2020'deki haline getirilmesiyle Merzuk el-Ganim yeniden Meclis Başkanı oldu

Kuveyt'te parlamentonun 2020'deki haline getirilmesi kararının ardından Ulusal Meclis Başkanlığı koltuğuna yeniden Merzuk el-Ganim oturdu.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, Ganim'in başkanlığında Meclis ofisinde bugün bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Meclisin bir sonraki oturum tarihi ve beklenen uygulamalara ilişkin bilgi verilmezken, 2022 parlamentosunun üyelerinden de şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

Kuveyt'teki son parlamento seçiminin iptali

Anayasa Mahkemesi dün 29 Eylül 2022'de gerçekleştirilen seçimin iptali, seçimleri kazandığı açıklananların üyeliklerinin geçersiz sayılması ve feshedilen parlamentonun 2020'deki haline getirilmesine karar vermişti.

Mahkeme, iptal kararına gerekçe olarak "2020 yılında parlamentonun feshedilmesi kararının geçersiz olduğunu" göstererek bu durumdan hareketle 2022 seçimlerinin de geçersiz olacağını bildirmişti.

Kuveyt'te Meclis ile hükümet arasında tekrar eden anlaşmazlıklar nedeniyle Aralık 2020'de kurulan parlamento feshedilmişti. Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da 22 Haziran 2022'de yaptığı açıklamayla ülkede erken seçime gidileceğini duyurmuştu.