Kuveyt'te milletvekili seçimleri 6 Haziran'da yapılacak

Kuveyt'te milletvekili seçimlerinin 6 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulunun olağanüstü toplantısında, Kuveyt Ulusal Meclisi seçimlerinin 6 Haziran'da yapılmasına ilişkin kararname taslağı onaylandı.

Bakanlar Kurulunda onaylanan kararname taslağı Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a sunuldu.

Resmi prosedürlere göre kararname taslağının Veliaht Prens tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla 19 Mart'ta göreve geri dönen Meclisi feshetme ve birkaç ay içinde yeni seçim yapılması kararı vermişti.

Kuveyt'teki son parlamento seçiminin iptali

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal, "milletvekilleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle" Ağustos 2022'de parlamentoyu feshetmiş, ülkede Eylül 2022'de erken seçime gidilmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi, 19 Mart'ta, parlamentonun feshi kararının "hukuksuz" olduğu gerekçesiyle 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesinin feshedilen parlamentonun 2020'deki haline getirilmesi yönünde aldığı kararın ardından yeniden Ulusal Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Merzuk el-Ganim, 21 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında "yeni seçim" mesajı vermişti.

İlk mesajının, tüm yetkilerin kaynağı olan millete geri dönmek ve anayasal prosedürlere uygun bir şekilde adil seçimlerin gerçekleştirilmesi çağrısı olduğunu kaydeden Ganim, milletvekillerinin çoğunun da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ifade etmişti.