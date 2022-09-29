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Kuveyt'te Millet Meclisi seçimlerinde oy sayımına başlandı

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Kuveyt'te Millet Meclisi seçimlerinde oy sayımına başlandı

Kuveyt'te Millet Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan seçimde sandıklar kapandı.

Kuveyt'te Millet Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan seçimde sandıklar kapandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, parlamentodaki 50 sandalye için 305 adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi.

Kuveyt Enformasyon Bakan Yardımcısı Mazin el-Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçime halkın yoğun katılım gösterdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel

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