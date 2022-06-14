Kuveyt'te Meclis, hükümetin istifasının ardından ilk defa toplandı

Kuveyt Millet Meclisi, 2 ay önce yaşanan ve hükümetin istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, emeklilerle ilgili bir yasa tasarısının oylamaya sunulması için geçici hükümet üyelerinin katılımıyla özel oturum düzenlendi.

Özel oturumda emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin dinarlık destek sağlanmasını öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Oturumda hazır bulunan milletvekili sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan ülkede yayın yapan El-Kabes gazetesinin haberine göre, 18 milletvekili oylamanın yapıldığı oturumu boykot etti. Bu milletvekillerinden 17'sinin, Mecliste süresiz oturma eylemi başlattığı belirtildi.

Milletvekillerinin, ülkede bir süredir yaşanan ve "Anayasa hükümlerinin askıya alınması ve siyasi hayatın felç olması" olarak değerlendirdikleri mevcut duruma tepki göstermek için eylem yaptığı ifade edildi.

Kuveyt'te hükümet 5 Nisan'da istifa etmiş, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da 10 Mayıs'ta bu istifayı kabul etmişti. Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim de 19 Nisan'da yeni hükümet kuruluncaya kadar Meclis oturumlarının askıya alındığını duyurmuştu.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed hakkında, "Anayasaya aykırı uygulamalar yapma ve yasama kurumlarıyla iş birliği yapmama" yönündeki suçlamaların ardından Mecliste gensoru verilmişti. Başbakan Hamed'in, kendisine yönelik bu gensorudan yaklaşık bir hafta sonra istifa etmesi dikkati çekmişti.