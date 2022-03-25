Kuveyt'te ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası başladı - Haberler

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Kuveyt'te ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası başladı

AA - Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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Kuveyt'te ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası başladı

Kuveyt'te ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası 8 ülkeden 32 boksörün katılımıyla başladı.

Kuveyt'te ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Kadınlar Boks Şampiyonası 8 ülkeden 32 boksörün katılımıyla başladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Kuveyt Boks Federasyonu sponsorluğunda ilk kez düzenlenen şampiyona federasyona ait başkentin güneyinde Sabah el-Salim bölgesindeki spor salonunda yapılıyor.

Suudi Arabistan, Mısır, Almanya, Nijerya, Ürdün, Tunus ve Lübnan'dan 25 boksörün katıldığı turnuvada, Kuveyt'ten de 7 boksör yarışıyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

Kuveyt, Boks, Güncel, Haberler

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