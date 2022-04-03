Kuveyt'te İlk İftar Topu Atıldı - Haberler

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Kuveyt'te İlk İftar Topu Atıldı

Xinhua - Güncel
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Kuveyt'te İlk İftar Topu Atıldı

KUVEYT, 3 Nisan (Xinhua) — Naif Sarayı'ndan Ramazan ayı boyunca her gün atılan iftar topu, Müslümanlara güneşin battığını ve gün boyunca tuttukları orucu açabileceklerini haber veriyor. (Fotoğraf: Xinhua)

KUVEYT, 3 Nisan (Xinhua) — Naif Sarayı'ndan Ramazan ayı boyunca her gün atılan iftar topu, Müslümanlara güneşin battığını ve gün boyunca tuttukları orucu açabileceklerini haber veriyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Ramazan, Nisan, Güncel, Haberler

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