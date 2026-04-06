Kuveyt'te önlenen füze saldırısında düşen şarapneller nedeniyle 6 kişi yaralandı

Kuveyt'te hava savunma sistemlerince önlenen füzelerden düşen şarapneller nedeniyle 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzey kesiminde İran'dan ateşlenen füzelere hava savunma sistemlerince müdahale edilmesi sonucu sivil yerleşim yerlerine şarapnel parçaları düştüğünü belirtti.

İlk yardım ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini aktaran Sened, olayda 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sözcü, 1 kişinin hastaneye nakledildiğini, 2 kişiye olay yerinde sağlık desteğinin verildiğini, 3 kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştığını ve yaralıların durumunun iyi olduğunu kaydetti.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava savunma sistemlerinin 330'dan fazla füze ile 740 İHA'ya müdahale ettiği kaydedilmişti.