Haberler

Kuveyt'te önlenen füze saldırısında düşen şarapneller nedeniyle 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kuveyt'te hava savunma sistemleri tarafından durdurulan füzelerin şarapnellerinin sivil yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzey kesiminde İran'dan ateşlenen füzelere hava savunma sistemlerince müdahale edilmesi sonucu sivil yerleşim yerlerine şarapnel parçaları düştüğünü belirtti.

İlk yardım ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini aktaran Sened, olayda 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sözcü, 1 kişinin hastaneye nakledildiğini, 2 kişiye olay yerinde sağlık desteğinin verildiğini, 3 kişinin kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştığını ve yaralıların durumunun iyi olduğunu kaydetti.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava savunma sistemlerinin 330'dan fazla füze ile 740 İHA'ya müdahale ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
İran, ateşkes teklifini reddetti! Savaşın tamamen sona erdirilmesi için garanti istiyor

İran'dan ateşkes teklifine yanıt: Kabul etmek için tek şartları var
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi