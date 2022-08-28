Kuveyt'te genel seçimler 29 Eylül'de yapılacak

Kuveyt'te yeni yasama organının (Millet Meclisi) belirleneceği genel seçimlerin 29 Eylül'de yapılacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan kararnamede, Kuveyt'te düzenlenecek genel seçimlere ilişkin tarih verildi.

Genel seçimlerin 29 Eylül'de yapılacağı belirtilen kararnamede, seçmenlere milletvekillerini seçmek üzere sandığa gitme çağrısı yapıldı.

Hükümet İletişim Merkezinin Twitter hesabından da Seçim İşleri Müdürlüğünün, milletvekilliği aday başvurularını pazartesinden itibaren 10 gün süreyle kabul edeceğini bildirildi.

Hükümetin istifası ve siyasi durum

Kuveyt'te hükümet 5 Nisan 2022'de istifa etmiş ve Emir Sabah 10 Mayıs'ta bu istifayı kabul etmişti. Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim de 19 Nisan'da yeni hükümet kuruluncaya kadar Meclis oturumlarının askıya alındığını duyurmuştu.

Ancak Meclis, hükümetin istifasıyla sonuçlanan siyasi krizden 2 ay sonra 14 Haziran'da emeklilerle ilgili bir yasa tasarısının oylamaya sunulması için özel oturum düzenlemişti.

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah, 22 Haziran'da genel seçimlere gitmek üzere Meclis'i feshetme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed hakkında, "Anayasaya aykırı uygulamalar yapma ve yasama kurumlarıyla iş birliği yapmama" yönündeki suçlamaların ardından Mecliste gensoru verilmişti. Başbakan Hamed'in, kendisine yönelik bu gensorudan yaklaşık bir hafta sonra istifa etmesi dikkati çekmişti.

Kuveyt Millet Meclisinden bazı parlamenterler, 16 Haziran'da hükümet ile parlamento arasındaki krizin çözümü için Emir Sabah'ın müdahalesi talebiyle protestoya başvurmuştu.