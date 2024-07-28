Kuveyt'te Çölde Kurulan Yeşil Çiftlikte Meyve ve Sebze Üretimi

ÇEKİM TARİHİ: 26 Temmuz 2024

KONUM: Ahmedi, Kuveyt

Büyük bir serada meyveleri inceleyen çiftlik sahibinin çeşitli görüntüleri

Kuveyt'te çölde kurulan yeşil bir çiftlikte, Çin'den tedarik edilen seralar ve su soğutma teknolojisi kullanılarak ürün yetiştiriliyor. 85.000 metrekarelik çiftlikte yaklaşık 35 farklı meyve ve sebze çeşidi hasat ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ahmedi'den bildiriyor. (XHTV)