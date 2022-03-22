Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı
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Kuveyt'te hükümetteki bazı bakanların görevlerinde değişikliğe gidildi.
Kuveyt'te hükümetteki bazı bakanların görevlerinde değişikliğe gidildi.
Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim, Hükümet İletişim Ofisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emirlik kararnamesiyle kabinedeki bazı isimlerin görevlerinde yapılan değişikliği duyurdu.
Açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Muhammed el-Faris'e, mevcut görevlerine ek olarak Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevi de verildi.
Çalışma Bakanı Ali el-Musa da bu görevinin yanında Elektrik ve Su Bakanlığı görevine getirildi.
Ulusal Meclis İşlerinden Sorumlu Bakan Muhammed er-Racihi'ye de mevcut görevine ek olarak Gençlik İşlerinden Sorumlu Bakan görevi tevdi edildi.
Ahmed en-Nasır el-Muhammed es-Sabah ise Dışişleri Bakanlığı görevine devam ederken, Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine son verildi.