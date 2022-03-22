Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı

AA - Muhammed Semiz - Güncel
 - Güncelleme:
Kuveyt'te bazı bakanların görevinde değişiklik yapıldı

Kuveyt'te hükümetteki bazı bakanların görevlerinde değişikliğe gidildi.

Kuveyt'te hükümetteki bazı bakanların görevlerinde değişikliğe gidildi.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim, Hükümet İletişim Ofisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emirlik kararnamesiyle kabinedeki bazı isimlerin görevlerinde yapılan değişikliği duyurdu.

Açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Muhammed el-Faris'e, mevcut görevlerine ek olarak Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevi de verildi.

Çalışma Bakanı Ali el-Musa da bu görevinin yanında Elektrik ve Su Bakanlığı görevine getirildi.

Ulusal Meclis İşlerinden Sorumlu Bakan Muhammed er-Racihi'ye de mevcut görevine ek olarak Gençlik İşlerinden Sorumlu Bakan görevi tevdi edildi.

Ahmed en-Nasır el-Muhammed es-Sabah ise Dışişleri Bakanlığı görevine devam ederken, Hükümet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine son verildi.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

Hükümet, Kuveyt, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title