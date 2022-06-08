Kuveyt'te Aşırı Sıcaklar Bunalttı - Haberler

Kuveyt'te Aşırı Sıcaklar Bunalttı
Xinhua - Güncel
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KUVEYT, 8 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te sıcakta başına su döken bir erkek, 7 Haziran 2022.
KUVEYT, 8 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te sıcakta başına su döken bir erkek, 7 Haziran 2022. Kuveyt Meteoroloji Depar tmanı tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre tüm ülkede hafta boyunca yüksek sıcaklıklar görüldü ve son 48 saat içinde en yüksek sıcaklık 53 santigrat dereceye ulaştı. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)
Xinhua / Güncel