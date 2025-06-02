Kuveyt'te Apartman Yangını: 3 Ölü
Kuveyt'in Rigai bölgesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
KUVEYT, 2 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in Fervaniye kentinin Rigai bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı, 1 Haziran 2025.
Kuveyt İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Kuveyt'in güneybatısındaki Rigai bölgesinde bir apartmanın iki dairesinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve birden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. (Fotoğraf: Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel