Kuveyt'te Apartman Yangını: 3 Ölü

Kuveyt'te Apartman Yangını: 3 Ölü
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Kuveyt'in Rigai bölgesinde bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

KUVEYT, 2 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in Fervaniye kentinin Rigai bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı, 1 Haziran 2025.

Kuveyt İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü Kuveyt'in güneybatısındaki Rigai bölgesinde bir apartmanın iki dairesinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve birden fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. (Fotoğraf: Kuveyt İtfaiye Genel Kuvvetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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