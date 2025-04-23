Kuveyt'te 47. Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

Kuveyt'te Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden 120'den fazla yayınevinin katılımıyla düzenlenen 47. Uluslararası Kitap Fuarı başladı.

Kuveyt Enformasyon ve Kültür Bakanlığı himayelerinde düzenlenen Kuveyt 47. Dini Yayınlar Fuarı, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Kuveyt Milli Kütüphanesi Genel Müdürü Siham el-Azmi ve diğer bazı yetkililerin katıldığı törenle açıldı.

Türkiye ve diğer ülkelerden 120'den fazla yayınevi, Kuveyt'in Rawda bölgesinde açılan ve 3 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek fuarda eserlerini okurlarla buluşturacak.

Bu yıl "Nesiller İçin Medeniyet Bilinci" temasıyla düzenlenen fuar, toplumun her kesimine hitap eden etkinlikler ve yayınlarla zenginleştirildi.

Fuarda özellikle Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair eserler geniş yer bulurken, çocuk edebiyatı, eğitim materyalleri, kültürel atölyeler ve yarışmalarla genç nesillerin bilinçli bir şekilde yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kuveyt Milli Kütüphane Genel Müdürü Azmi, açılış konuşmasında, fuarın 47 yıldır toplumun bilinçlenmesine katkı sunduğunu belirterek, Kuveyt'in 2025 Arap Kültür ve Medya Başkenti seçilmesinin bu yılki etkinliğe ayrı bir anlam kattığını söyledi.

Büyükelçi Sönmez de Türkiye'nin kültürel alandaki etkinliğini bu tür platformlarla Kuveyt'te de sürdürdüğünü kaydederek, "Türk yayınevlerinin Kuveyt halkıyla buluşması, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini daha da pekiştirmeye katkı sunacaktır. Karşılıklı çeviri yayınlarının artmasıyla, toplumlar arası iletişim ve her alanda iş birliğinin gelişmesi hedeflenmektedir." dedi.

Fuarda ayrıca öğrencilere yönelik eğitim programları, söyleşiler ve kültürel yarışmalar gibi birçok etkinlik de düzenleniyor.