Kuveyt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi

Kuveyt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğince gerçekleştirilen tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, törendeki konuşmasında FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 9. yıl dönümüne işaret ederek, o gece hayatını kaybeden şehitleri rahmetle ve 2 bin 200'ü aşkın gaziyi minnetle andığını söyledi.

Türk milletinin tehdit karşısında gösterdiği direniş ve birlik ruhunun altını çizen Büyükelçi Sönmez, gerek halk ve gerek güvenlik güçlerinin o gece sergilediği eşi benzeri görülmemiş cesaret ve dayanışma örnekleri sayesinde darbe girişiminin boşa çıktığını vurguladı.

Konuşmasında darbe girişiminin daha geniş etkilerine de değinen Kuveyt Büyükelçisi Sönmez, bunun yalnızca siyasi iktidarı ele geçirme girişiminin ötesinde, Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ilerleyişini sekteye uğratmayı amaçlayan daha büyük bir dış müdahale planının parçası olduğuna dikkati çekti.

FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülke için tehdit oluşturduğunu kaydeden Sönmez, bunun bir terör ve suç örgütü olduğunu hatırlatarak, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Törende, 15 Temmuz'a ilişkin bilgilendirici kısa film gösteriminin yanı sıra, Büyükelçilik binasında ayrıca 15 Temmuz 2016'da yaşanan olayları konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Törene Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdülaziz el-Cerallah ile çok sayıda büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcisi ile Türk vatandaşları ve Kuveytli davetliler katıldı.