Kuveyt, sportif ve kültürel faaliyetler için 3 ay ikamet izni veren yeni vize uygulamasını başlattı

Kuveyt merkezli El-Kabes gazetesinde yer alan habere göre hükümet, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler için ülkeye gelmek isteyenler için yeni bir vize uygulaması başlattı. Yeni vize, Kuveyt'te 3 ay ikamet izni sağlıyor ve bir seneyi aşmamak şartıyla yeniden uzatılabiliyor.