Kuveyt, sportif ve kültürel faaliyetler için 3 ay ikamet izni veren yeni vize uygulamasını başlattı
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Kuveyt merkezli El-Kabes gazetesinde yer alan habere göre hükümet, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler için ülkeye gelmek isteyenler için yeni bir vize uygulaması başlattı. Yeni vize, Kuveyt'te 3 ay ikamet izni sağlıyor ve bir seneyi aşmamak şartıyla yeniden uzatılabiliyor.
Kuveyt'in sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler için 3 ay ikamet izni veren yeni vize uygulamasını başlattığı bildirildi.
Kuveyt merkezli El-Kabes gazetesinde yer alan habere göre hükümet, yeni bir vize uygulaması başlatılmasına karar verdi.
Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler amacıyla ülkeye gelmek isteyenler için çıkarılan yeni vizenin Kuveyt'te 3 ay ikamet izni sağladığı belirtildi.
Ülkede geçerliliği olan spor kulüpleri, kültürel ya da sosyal kurumların talebiyle düzenlenmesi gerektiği kaydedilen vizenin bir seneyi aşmamak şartıyla yeniden uzatılabileceği ifade edildi.
Kuveyt, şubat ayında "Kuveyt Vize" uygulamasıyla elektronik vize başvurusuna başlamıştı.