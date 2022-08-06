Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı

Kuveyt Sağlık Bakanından, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyiminden istifade çağrısı

Kuveyt Sağlık Bakanı Halid es-Said, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyimlerinden istifade edilmesi gerektiğini belirtti.

 - Güncelleme:

Kuveyt Sağlık Bakanı Halid es-Said, Türkiye'nin sağlık sektöründeki deneyimlerinden istifade edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Said ve beraberindeki heyet, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyareti sırasında Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Sabahattin Aydın ile bir araya geldi.

İki ülkenin sağlık kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede Said, "Hastanelerin yönetimi ve işletilmesi ile sağlık kadrosunun eğitimi başta olmak üzere Türkiye'nin gelişmiş sağlık deneyiminden istifade etmenin önemine" vurgu yaptı.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Şehir Hastanesi Başakşehir Türkiye Kuveyt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title