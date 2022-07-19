Kuveyt medyası: Ülkenin yeni Başbakanı Muhammed Sabah es-Salim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuveyt medyası: Ülkenin yeni Başbakanı Muhammed Sabah es-Salim oldu

AA - Yakoota Al Ahmad - Güncel
 - Güncelleme:
Kuveyt medyası: Ülkenin yeni Başbakanı Muhammed Sabah es-Salim oldu

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yayımladığı kararnameyle Şeyh Muhammed Sabah es-Salim'i Başbakan olarak atadığı bildirildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yayımladığı kararnameyle Şeyh Muhammed Sabah es-Salim'i Başbakan olarak atadığı bildirildi.

Kuveyt merkezli El-Kabes gazetesinin haberine göre, Kuveyt Emiri Sabah yayımladığı emirlik kararnamesiyle Şeyh Salim'i Başbakan atayarak, yeni hükümeti oluşturacak adayları belirlemekle görevlendirdi.

Kuveyt'in 12. Emiri Şeyh Sabah es-Salim es-Sabah'ın dördüncü oğlu olan yeni Başbakan Şeyh Muhammed Sabah es-Salim (67), daha önce Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevleri de yapmıştı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da 10 Mayıs'ta yayımlanan haberde, eski Başbakan Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed başkanlığındaki hükümetin istifasının, Kuveyt Emiri Sabah tarafından kabul edildiği belirtilmişti.

Haberde, başbakan ve bakanların yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerine devam edecekleri bilgisine yer verilmişti.

Eski Başbakan Hamed hakkında, "Anayasaya aykırı uygulamalarda bulunma ve yasama kurumlarıyla iş birliği yapmama" yönündeki suçlamaların ardından Mecliste gensoru verilmişti. Başbakan Hamed'in, Mecliste kendisine yönelik gensorudan yaklaşık bir hafta sonra istifa etmesi dikkati çekmişti.

Ülkede Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimlerin ardından 14 Aralık 2020'de Sabah el-Halid Hamed liderliğinde kurulan hükümet bir ay geçmeden 12 Ocak 2021'de istifa etmişti. KUNA, kabine üyelerinin "parlamento ile hükümet arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler ve ulusal çıkarlar doğrultusunda istifalarını sunduğunu" bildirmişti.

Mart 2021'de yemin ederek göreve başlayan eski Başbakan Hamed, Kasım 2021'de istifa ettikten sonra 28 Aralık'ta yeniden yeni kabinesini kurmuştu.

Kuveyt'te 1985'ten bu yana 128 gensoru sonucu 11 hükümet istifa etti, 16 bakan ise ya istifa etti ya da görevinden alındı.

AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel

Hükümet Kuveyt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title