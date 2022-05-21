Kuveyt medyası: Kuveyt karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı - Haberler

Kuveyt medyası: Kuveyt karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı
AA - Muhammed Semiz - Güncel
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Kuveyt medyasında yer alan haberde güvenlik güçlerinin ülke karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizciyi yakaladığı bildirildi.
Kuveyt medyasında yer alan haberde güvenlik güçlerinin ülke karasularında mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizciyi yakaladığı bildirildi.
Kuveyt'in El-Kabes gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik ekiplerinin Kuveyt karasularında 240 ton mazot bulunan gemiye el koydukları, gemideki 8 İranlı denizcinin de göz altına alındığı belirtildi.
Haberde ayrıca, yakalanan İranlı denizcilerin komşu Körfez ülkelerinden birinde satmak için Kuveyt'ten kaçak dizel aldıklarını itiraf ettikleri ve savcılığa sevk edildikleri kaydedildi.
AA / Muhammed Semiz - Güncel