Kuveyt, İsrail'in UNRWA'ya ait okullara düzenlediği saldırıları kınadı

Kuveyt, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait iki okula düzenlediği saldırıları kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından İsrail'in saldırılarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "UNRWA okullarına düzenlenen ve savunmasız Filistinli mülteciler arasında çok sayıda can kaybına yol açan saldırıların şiddetle kınandığı" kaydedildi.

İsrail'in yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan UNRWA'ya ait Esma Okulu'nu hedef alan dünkü hava saldırısında 3 Filistinli ölmüş, 15 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusunun dün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir diğer okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.