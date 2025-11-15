Haberler

Kuveyt, İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve Batı Şeria'daki bir caminin kundaklanmasını kınayarak, uluslararası toplumu ihlallere son vermeye çağırdı.

Kuveyt, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye saldırısına tepki gösterdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsraillinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'nin kundaklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuveyt'in İsrail makamlarının kardeş Filistin halkı aleyhine sürdürdüğü ihlalleri kınadığı ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın avlularına düzenlenen baskınlar ile Selfit'teki Hacce Hamide Camisi'ne saldırıların da kınandığı açıklamada, bu ihlal ve saldırıların uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Kuveyt'in bu tür uygulamalar ve provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun, bu tehlikeli ve tekrarlanan ihlallere son verilmesi, faillerinin hesap vermeye zorlanması konularında sorumluluk üstlenmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Kuveyt'in kardeş Filistin halkına desteği ile 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma konusundaki meşru hakkına ilişkin tarihi ve değişmez tutumu yinelendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 13 Kasım sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
Beşiktaş'ta metro inşaatında iskele çöktü: 3 işçi yaralı

İstanbul'da şehrin göbeğindeki inşaatta iskele çöktü! Yaralılar var
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 5 ölü, 7 yaralı

Fabrika havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Bir ilk yaşandı! İnsansı robotları artık oralarda göreceğiz

Bir ilk yaşandı! İnsansı robotları artık oralarda göreceğiz
Market çalışanı, yaşlı amcayla böyle dans etti

Yaşlı adam da ne olduğunu anlamadı! Marketteki garip anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.