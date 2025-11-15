Kuveyt, İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Kınadı

Kuveyt, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye saldırısına tepki gösterdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsraillinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'nin kundaklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuveyt'in İsrail makamlarının kardeş Filistin halkı aleyhine sürdürdüğü ihlalleri kınadığı ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın avlularına düzenlenen baskınlar ile Selfit'teki Hacce Hamide Camisi'ne saldırıların da kınandığı açıklamada, bu ihlal ve saldırıların uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Kuveyt'in bu tür uygulamalar ve provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun, bu tehlikeli ve tekrarlanan ihlallere son verilmesi, faillerinin hesap vermeye zorlanması konularında sorumluluk üstlenmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Kuveyt'in kardeş Filistin halkına desteği ile 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma konusundaki meşru hakkına ilişkin tarihi ve değişmez tutumu yinelendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 13 Kasım sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.