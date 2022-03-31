Kuveyt'in en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da yangın
AA - Jaber Abdulkhaleg - Güncel
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Yangından dumanların yükselmesi Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinden detay KUVEYT - Kuveyt'in Kıble bölgesinde bulunan en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangından dumanların yükselmesi
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinden detay KUVEYT - Kuveyt'in Kıble bölgesinde bulunan en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalıştı.