Kuveyt'in en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da yangın

Yangından dumanların yükselmesi

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinden detay KUVEYT - Kuveyt'in Kıble bölgesinde bulunan en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalıştı.