Kuveyt'in en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da yangın - Haberler

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Kuveyt'in en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da yangın

AA - Jaber Abdulkhaleg - Güncel
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Yangından dumanların yükselmesi Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinden detay KUVEYT - Kuveyt'in Kıble bölgesinde bulunan en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangından dumanların yükselmesi

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinden detay KUVEYT - Kuveyt'in Kıble bölgesinde bulunan en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalıştı.

Kuveyt'in en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da yangın

Kuveyt'in en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da yangın

Kuveyt'in en eski çarşılardan Al Mubarakiya'da yangın

AA / Jaber Abdulkhaleg - Güncel

İtfaiye, Yangın, Kuveyt, Güncel, Haberler

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