Kuveyt'in en büyük çadır çarşısında yangın çıktı - Haberler

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Kuveyt'in en büyük çadır çarşısında yangın çıktı

AA - Kuwait Fire Force - Güncel
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Kuveyt'in başkentindeki en büyük çadır çarşısında yangın çıktığı bildirildi.

Kuveyt'in başkentindeki en büyük çadır çarşısında yangın çıktığı bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, başkent Kuveyt'in güneyindeki Er-Ray sanayi bölgesinde bulunan çadır çarşısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Birçok çadır ve plastik maddenin bulunduğu iş yerlerine sıçrayan yangına 5 itfaiye ekibinin müdahale ettiği, yangın sonucu 4 bin metrekarelik alanın yandığı belirtildi.

Haberde, büyük hasara yol açan yangında can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

AA / Kuwait Fire Force - Güncel

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