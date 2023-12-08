Kuveyt ile Yarımada Kalkan Gücü Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi
EL CEHRE VİLAYETİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt'in El Cehre vilayetinde, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yarımada Kalkan Gücü ile Kuveyt tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikattaki askeri araçlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)
EL CEHRE VİLAYETİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt'in El Cehre vilayetinde, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yarımada Kalkan Gücü ile Kuveyt tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikattaki askeri araçlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)