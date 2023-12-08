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Kuveyt ile Yarımada Kalkan Gücü Ortak Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

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EL CEHRE VİLAYETİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt'in El Cehre vilayetinde, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yarımada Kalkan Gücü ile Kuveyt tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikattaki askeri araçlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

EL CEHRE VİLAYETİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Kuveyt'in El Cehre vilayetinde, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yarımada Kalkan Gücü ile Kuveyt tarafından düzenlenen ortak askeri tatbikattaki askeri araçlar, 6 Aralık 2023. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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