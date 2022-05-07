Kuveyt'i Yoğun Kum Fırtınası Vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuveyt'i Yoğun Kum Fırtınası Vurdu

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Kuveyt'i Yoğun Kum Fırtınası Vurdu

KUVEYT, 7 Mayıs (Xinhua) -- Kuveyt'te Cuma günü etkili olan şiddetli kum ve toz fırtınası krallığın her yerinde gökyüzünün turuncuya dönmesine ve başkent Kuveyt'in merkezinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

KUVEYT, 7 Mayıs (Xinhua) -- Kuveyt'te Cuma günü etkili olan şiddetli kum ve toz fırtınası krallığın her yerinde gökyüzünün turuncuya dönmesine ve başkent Kuveyt'in merkezinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Toz ve kum fırtınasının büyük bir doğal tehlike oluşturduğu Körfez çöl ülkesi Kuveyt'te, Nisan ile Ekim ayları arasındaki kurak mevsiminde yağışlar azalıyor ve bu da kuvvetli rüzgarın etraftaki gevşek kumları taşımasını kolaylaştırıyor.

Kuveyt'in başkenti Kuveyt 'te yoğun toz tabakası içindeki binalar görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te yoğun toz tabakası içindeki binalar görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te yoğun toz tabakası içindeki binalar görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Körfez, Kuveyt, Mayıs, Cuma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title