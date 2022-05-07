Kuveyt'i Yoğun Kum Fırtınası Vurdu

KUVEYT, 7 Mayıs (Xinhua) -- Kuveyt'te Cuma günü etkili olan şiddetli kum ve toz fırtınası krallığın her yerinde gökyüzünün turuncuya dönmesine ve başkent Kuveyt'in merkezinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Toz ve kum fırtınasının büyük bir doğal tehlike oluşturduğu Körfez çöl ülkesi Kuveyt'te, Nisan ile Ekim ayları arasındaki kurak mevsiminde yağışlar azalıyor ve bu da kuvvetli rüzgarın etraftaki gevşek kumları taşımasını kolaylaştırıyor.

Kuveyt'in başkenti Kuveyt 'te yoğun toz tabakası içindeki binalar görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te yoğun toz tabakası içindeki binalar görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te yoğun toz tabakası içindeki binalar görülüyor, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Xinhua / Güncel