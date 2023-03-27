Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuveyt'i sel vurdu

Güncel Haberler

Kuveyt'i sel vurdu

- Kuveyt'i sel vurdu Kuveyt'te etkili olan şiddetli yağışların ardından caddeler sular altında kaldı.

- Kuveyt'i sel vurdu

KUVEYT - Kuveyt'te etkili olan şiddetli yağışların ardından caddeler sular altında kaldı.

Arap Yarımadası'nda yer alan Kuveyt'te sağanak yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. El Asime bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından caddeler sular altında aldı. Çok sayıda sürücü sel suları arasında aracında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüleri kurtarırken, araçlar ise çekici ile yollardan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Arap Yarımadası Kuveyt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title