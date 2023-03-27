- Kuveyt'i sel vurdu

KUVEYT - Kuveyt'te etkili olan şiddetli yağışların ardından caddeler sular altında kaldı.

Arap Yarımadası'nda yer alan Kuveyt'te sağanak yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. El Asime bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından caddeler sular altında aldı. Çok sayıda sürücü sel suları arasında aracında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüleri kurtarırken, araçlar ise çekici ile yollardan kaldırıldı.