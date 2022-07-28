Kuveyt Huawei'ye Bulut Bilişim Hizmetleri Sunması İçin İzin Verdi

KUVEYT, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuveyt'in telekomünikasyon düzenleme kurumu Huawei'ye Kuveyt'te bulut bilişim hizmetleri sunmak üzere izin verdi. Huawei Kuveyt'in CEO'su Rico Lin, Kuveyt'teki işletmelerin dijital hizmetlere talebi artarken HUAWEI CLOUD hizmetlerinin dijital çağda Kuveyt'teki işletmelerin büyümesini ileriye taşımaya yardımcı olacağını söyledi. Kuveyt Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri Düzenleme Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Salim Muthib Al-Ozainah, dijitalleşmeyi "sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir ekonominin gelişimine yardımcı olacak (Kuveyt'in) 2035 Vizyonu'nun ayrılmaz bir parçası" olarak nitelendirdi. Al-Ozainah, "HUAWEI CLOUD hizmetlerinin başlaması Kuveyt'in kamu ve özel sektör kuruluşlarının dijitalleşmesine yardımcı olurken yeni yabancı yatırımları ülkeye çekecektir" dedi. Huawei'nin Ortadoğu'da halen iki bulut bilişim bölgesi bulunuyor. Biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde diğeri Suudi Arabistan'da olan bu bulut bilişim merkezleri, yerel işletmelerin ve yönetimlerin Çinli teknoloji firmasından daha güçlü ve güvenli bulut hizmetlerine erişmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.