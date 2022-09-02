Kuveyt Havayolları, 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a sefer düzenleyecek

Kuveyt Havayolları, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a ticari seferlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kuveyt Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası'na taraftarların katılımı için Katar'ın başkenti Doha'ya uçak seferlerinin düzenleneceği belirtildi.

Katar'a gidiş ve dönüş yönüne günde 13 sefer yapılacağının ifade edildiği açıklamada, satılacak paket içerisinde gidiş ve dönüş yönüne uçuşların yanı sıra maç biletinin dahil olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan, Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi, 2022 FIFA Dünya Kupası ve turnuva kapsamındaki etkinlikleri takip eden basın mensuplarına hizmet verecek Katar Medya Portalı'nın kurulduğunu açıkladı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, basın mensuplarına stüdyo rezervasyonu yapılması ve medya turlarına katılımın sağlanması gibi hizmetlerin sunulacağı duyuruldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın, Katar'daki 8 stadyumda 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.