Kuveyt, füze ve İHA saldırılarına hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini duyurdu

Kuveyt, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin etkili bir şekilde müdahalede bulunduğunu açıkladı. Ülkede duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemleri tarafından gerçekleştirilen müdahalelerden kaynaklandığı belirtildi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
