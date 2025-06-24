Kuveyt Hava Sahasını Uçuşlara Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ülkenin hava sahasının istikrara kavuşmasının ardından uçuşların yeniden başladığını ve hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı. Kuveyt Havayolları tüm tarifeli uçuşlarını planlandığı gibi gerçekleştireceğini duyurdu.

Katar'ın ardından Kuveyt'in de hava sahasını yeniden uçuşlara açtığı belirtildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının istikrara kavuştuğundan emin olunmasının ardından, uçuşların yeniden başlamasına ve hava trafiğinin normale dönmesine karar verildiği ifade edildi.

Öte yandan, Kuveyt Havayolları tüm tarifeli uçuşlarının planlandığı gibi gerçekleşeceğini duyurdu.

İran'ın, Katar'daki ABD üssüne hava saldırısı düzenlemesinin ardından Katar, Kuveyt, Irak ve Bahreyn hava sahasını kapatmıştı. Katar, daha sonra hava sahasını açtığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı

TFF, istifayı ve yeni başkanı açıkladı
Doha'da patlama sesleri! İran, Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı

Savaş iki ülkeye sıçradı! İran, ABD üslerini füzeyle vurdu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.