Haberler

Kuveyt, Gözaltına Alınan Vatandaşlarının Güvenliği İçin Çaba Harcıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Küresel Sumud Filosu'na katılan birçok Kuveyt vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu ve onların güvenliği için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kuveyt, Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği teknelerde bulunan vatandaşlarının gözaltına alındığını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı Kuna'ya açıklama yapan Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, "Küresel Sumud Filosu'na katılan çok sayıda Kuveyt vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gözaltına alınanların güvenliği ve selameti için mümkün olabilecek en yakın zamanda serbest bırakılmaları için tüm gayretlerimizi gösteriyoruz" diyen Yahya, Kuveyt vatandaşlarının korunmasının temel öncelikleri arasında olduğunu ve bakanlığı bu konuda gereken her şeyi yapacağını vurguladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, açıklamasında İsrail saldırısı sonrasında gözaltına alındığını belirttiği vatandaşların isimleri ve kaç kişi olduklarına dair bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Büyük heyecan bu cumartesi! İşte dev derbinin hakemi
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.