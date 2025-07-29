Kuveyt, Gazze'ye Hava Köprüsü ile İnsani Yardım Ulaştırıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, geçtiğimiz hafta düzenlenen bağış kampanyası sonrasında Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamak için bir hava köprüsü kurdu. Yardım malzemeleri Mısır üzerinden ulaştırılacak.

KUVEYT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt, geçen hafta hükümet tarafından düzenlenen üç günlük bağış kampanyasının ardından, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için bir hava köprüsü kurulduğunu duyurdu.

Kuveyt Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Hamad Al-Meshaan pazartesi günü yaptığı açıklamada, toplanan fonların yerel pazardan yağ, un ve diğer temel ihtiyaç maddeleri gibi yardım malzemeleri satın almak için kullanılacağını söyledi.

Meshaan, malzemelerin askeri hava yolu ile Mısır'ın El-Ariş kentine taşınacağını ve Kuveytli meslektaşlarıyla koordineli olarak Mısır Kızılayı'na teslim edileceğini de sözlerine ekledi.

Meshaan ayrıca, yardımın bir kısmının Ürdün'e aktarılması ve Ürdün ordusu tarafından Gazze'ye hava yoluyla ulaştırılması olasılığına da değindi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki bölgede açlık ve yetersiz beslenmenin giderek kötüleşmesi nedeniyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kınamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı

Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun'daki bir düğünde sahne aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'de bir düğünde sahne aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.