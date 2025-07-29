Kuveyt, Gazze'ye Hava Köprüsü ile İnsani Yardım Ulaştırıyor

KUVEYT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt, geçen hafta hükümet tarafından düzenlenen üç günlük bağış kampanyasının ardından, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için bir hava köprüsü kurulduğunu duyurdu.

Kuveyt Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Hamad Al-Meshaan pazartesi günü yaptığı açıklamada, toplanan fonların yerel pazardan yağ, un ve diğer temel ihtiyaç maddeleri gibi yardım malzemeleri satın almak için kullanılacağını söyledi.

Meshaan, malzemelerin askeri hava yolu ile Mısır'ın El-Ariş kentine taşınacağını ve Kuveytli meslektaşlarıyla koordineli olarak Mısır Kızılayı'na teslim edileceğini de sözlerine ekledi.

Meshaan ayrıca, yardımın bir kısmının Ürdün'e aktarılması ve Ürdün ordusu tarafından Gazze'ye hava yoluyla ulaştırılması olasılığına da değindi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki bölgede açlık ve yetersiz beslenmenin giderek kötüleşmesi nedeniyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kınamıştı.