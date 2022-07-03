Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, 50 yerel internet gazetesinin lisansını iptal etti - Haberler

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Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, 50 yerel internet gazetesinin lisansını iptal etti

AA - Halime Afra Aksoy - Güncel
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Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, 50 yerel internet gazetesinin lisansını iptal etti

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı'nın yerel 50 internet gazetesinin lisansını iptal eden bazı idari kararlar aldığı belirtildi.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı'nın yerel 50 internet gazetesinin lisansını iptal eden bazı idari kararlar aldığı belirtildi.

Kuveyt'te yayın yapan "El-Kabs" gazetesinde yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı, ülkedeki elektronik medya düzenleme yasasının 14. ve 16 maddelerindeki bazı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle 50 internet gazetesinin lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

Enformasyon Bakanlığı, söz konusu gazetelerin, lisansı kiralama, satma veya bakanlığın onayı olmaksızın vazgeçme dahil olmak üzere gibi çeşitli ihlallerde bulunduğuna karar verdi.

İhlaller arasında ayrıca bu gazetelerin bir kısmının faaliyetlerini yerine getirmemesi, bir kısmının ruhsat sürelerinin dolması ve bakanlıktan yenileme talebinde bulunmaması da yer alıyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Güncel

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