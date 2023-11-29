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Kuveyt Emiri, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, Kuveyt Emiri Sabah'ın, ani sağlık sorunları nedeniyle bu sabah hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Haberde, Kuveyt Emiri'nin sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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