Kuveyt Emiri'nden, ülkede 'reformun sabır gerektirdiği' açıklaması

Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, reformun sabır gerektirdiğini ve bir gecede gerçekleşmeyeceğini belirterek, güvenlik ve istikrarı garanti eden herhangi bir karar almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, hükümet ile Meclis arasında yaşanan gerginliğin ardından Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf adına yaptığı açıklama, ülkenin resmi ajansı KUNA'da yer aldı.

Emir Şeyh Nevaf, reformun bazı aşamaları ve yolları olduğunu, bir gecede gerçekleşmediğini, bunun için büyük bir çaba, sabır ve halk dayanışmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Kuveyt Emiri, "aziz vatanın imkan ve kazanımlarını korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını" vurguladı.

Kuveyt Emiri ayrıca, ülkenin güvenliğini ve istikrarını güvence altına alacak herhangi bir kararı vermekten çekinmeyeceklerini ifade etti.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed, Meclis'te hükümetten güvenoyunu çekme talebinin değerlendirilmesinden hemen önce 5 Nisan'da Veliaht Prens Meşal'e hükümetin istifasını sunmuştu.

Kuveyt Başbakanı'nın istifası henüz Kuveyt Emiri tarafından onaylanmadı.

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ise 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, siyasi otoritenin hükümetin istifası konusunda karar verinceye kadar Meclis oturumlarının askıya alındığını duyurmuştu.

Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah, ilki Kasım 2019'da olmak üzere iki buçuk yıl içerisinde 4 kez hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.