Kuveyt Emiri Meclis'i Feshetti

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Meclis'i feshettiğini duyurdu.

Kuveyt Emiri Sabah, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Meclis'in feshedilmesi ve anayasanın bazı maddelerinin 4 yılı aşmamak üzere askıya alınması talimatı verdik. Bu sürede demokratik süreç tüm yönleri incelenecek." ifadesini kullandı.

Bu adımı "ülkeyi kurtarmak ve ülkenin çıkarlarını güvence altına almak için alınmış zor bir karar" olarak nitelendiren Sabah, ülkenin "dayanılmaz zorluklar ve engellerle" karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kuveyt Emiri Sabah, 15 Şubat'ta da Meclis'i feshetmişti.