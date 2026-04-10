Kuveyt, dünkü İHA saldırılarında İran'ı suçladı

Kuveyt, ülkedeki hayati tesisleri hedef alan ve "İran ve ona bağlı unsurlar tarafından düzenlendiğini" aktardığı saldırıları kınayarak, bunu kendi egemenliğinin ve hava sahasının ihlali olarak nitelendirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran ve ona bağlı vekil unsurların 9 Nisan'da insansız hava araçlarıyla (İHA) Kuveyt'teki bazı hayati tesisleri hedef alan hain saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Bunun, Kuveyt'in egemenliği ve hava sahasının açık bir ihlali olduğu, ayrıca uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi bir şekilde ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, "İran ve ona bağlı unsurların Kuveyt'e ve bölge ülkelerine yönelik bu açık saldırılarının sürmesi, ABD ile İran arasında yakın zamanda ilan edilen ateşkese yol açan bölgesel ve uluslararası çabaları baltaladığı ve uluslararası topluma açık bir meydan okumadır." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkedeki bir dizi hayati tesisi hedef alan insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı koyduklarını açıklamıştı.

Kuveyt saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğunu ifade ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, "ABD'yle ateşkes ilan edilmesinden bu yana İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapılmadığı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
