Kuveyt, askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziyede bulundu
Kuveyt, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.
Taziye mesajı, Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.
Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah, taziye mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'a, düşen kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Kaynak: AA / Hişam Sabanlıoğlu - Güncel